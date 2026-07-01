Soirée Moules et Saucisses Frites, Bois du Pouliguen, Le Pouliguen
mardi 21 juillet 2026 · Bois du Pouliguen · Le Pouliguen
Informations pratiques
Soirée Moules et Saucisses Frites Mardi 21 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00
Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !
Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »
Rendes-vous dans le bois du Pouliguen !
Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !
Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »
Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 59 22 37 »}, {« type »: « email », « value »: « fetebretonne@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://arpoulligwen.e-monsite.com »}]
Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse ! Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn » Rendes-vous dans le bois du Pouliguen ! Soirée Moules Frites. Fête / Foire Loisirs
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