Soirée Moules et Saucisses Frites, Bois du Pouliguen, Le Pouliguen

Informations pratiques

Soirée Moules et Saucisses Frites Mardi 21 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !

Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

Rendes-vous dans le bois du Pouliguen !

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !

Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 59 22 37 »}, {« type »: « email », « value »: « fetebretonne@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://arpoulligwen.e-monsite.com »}]

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse ! Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn » Rendes-vous dans le bois du Pouliguen ! Soirée Moules Frites. Fête / Foire Loisirs