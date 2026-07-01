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Soirée Moules et Saucisses Frites, Bois du Pouliguen, Le Pouliguen

mardi 21 juillet 2026 · Bois du Pouliguen · Le Pouliguen

Soirée Moules et Saucisses Frites, Bois du Pouliguen, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Bois du Pouliguen
Adresse
Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique

Soirée Moules et Saucisses Frites Mardi 21 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:30:00+02:00

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !

Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

Rendes-vous dans le bois du Pouliguen !

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !
Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

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Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse ! Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn » Rendes-vous dans le bois du Pouliguen ! Soirée Moules Frites. Fête / Foire Loisirs

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