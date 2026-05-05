Maquillage artistique avec Graines d’Art, Port du Pouliguen, Le pouliguen

Maquillage artistique avec Graines d’Art Dimanche 19 juillet, 17h00 Port du Pouliguen Loire-Atlantique

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Maquillage artistique.

La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements, marionnettes, chapeaux rigolos, coiffures délirantes, tatouages pailletés éphémères, sculptures sur ballons. Voici l’univers original et attractif de la compagnie Graine d’Arts. Tatoo éphémères : Marquez d’un motif votre peau le temps d’une journée de fête. Les tatouages pailletés éphémères sont faits à l’aide de pochoirs; les motifs prennent vie dès que le pochoir est enlevé. Distribution de créations ballounesques telles que fleur, épée, perroquet, chien, papillon… Animation colorée garantie !

Pour les enfants de 3 à 8 ans.

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Maquillage artistique. La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements, marionnettes, chapeaux rigolos, c… JEUNESSE LOISIRS