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Maquillage artistique avec Graines d’Art, Port du Pouliguen, Le pouliguen

Maquillage artistique avec Graines d’Art, Port du Pouliguen, Le pouliguen

Maquillage artistique avec Graines d’Art, Port du Pouliguen, Le pouliguen dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Port du Pouliguen

Adresse : Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Public

Maquillage artistique avec Graines d’Art Dimanche 19 juillet, 17h00 Port du Pouliguen Loire-Atlantique

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Maquillage artistique.

La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements, marionnettes, chapeaux rigolos, coiffures délirantes, tatouages pailletés éphémères, sculptures sur ballons. Voici l’univers original et attractif de la compagnie Graine d’Arts. Tatoo éphémères : Marquez d’un motif votre peau le temps d’une journée de fête.  Les tatouages pailletés éphémères sont faits à l’aide de pochoirs; les motifs prennent vie dès que le pochoir est enlevé. Distribution de créations ballounesques telles que fleur, épée, perroquet, chien, papillon… Animation colorée garantie !

Pour les enfants de 3 à 8 ans.

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Maquillage artistique. La Compagnie Graines d’Arts propose des animations pour enfants, multiples, variées et originales : maquillage artistique, déguisements, marionnettes, chapeaux rigolos, c… JEUNESSE LOISIRS

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