Maquillage artistique avec Graines d’Art Quai Jules Sandeau Le Pouliguen
Maquillage artistique avec Graines d’Art Quai Jules Sandeau Le Pouliguen dimanche 19 juillet 2026.
Le Pouliguen
Maquillage artistique avec Graines d’Art
Quai Jules Sandeau Port du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
“GRAINES D’ARTS” proposera des maquillages artistiques créatifs et colorés, réalisés avec des produits adaptés à la peau. Chaque création sera réalisée selon les envies. L’imaginaire prend vie le temps d’un instant magique ! .
Quai Jules Sandeau Port du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
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L’événement Maquillage artistique avec Graines d’Art Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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