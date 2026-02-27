Maquillage artistique avec Graines d’Art Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Le Pouliguen

Maquillage artistique avec Graines d’Art

Quai Jules Sandeau Port du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

“GRAINES D’ARTS” proposera des maquillages artistiques créatifs et colorés, réalisés avec des produits adaptés à la peau. Chaque création sera réalisée selon les envies. L’imaginaire prend vie le temps d’un instant magique ! .

Quai Jules Sandeau Port du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

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L’événement Maquillage artistique avec Graines d’Art Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44