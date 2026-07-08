Informations pratiques

Le Pouliguen

Brunch des sirènes

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Une parenthèse de rêverie et d’écume.

Dans une crique secrète du littoral de la presqu’île Guérandaise, les pieds dans l’eau et le regard tourné vers l’horizon, nous avons imaginé une matinée hors du temps entre rituel, écume et scintillement.

La matinée commencera par une séance de yoga guidée par Mathilde Tissot, sur la plage, au rythme des vagues. Puis nous partagerons le Brunch des Sirènes, une performance artistique comestible imaginée par Sophie Coulet et Lorine Hennebelle. Une table creusée dans le sable. Des rochers, des coquillages, des jeux de lumière, des bouchées végétales inspirées de la mer. Un moment entre rituel, poésie comestible et scintillement. Une scénographie à habiter plus qu’à regarder.

Le lieu exact sera communiqué quelques jours avant l’événement.

Les places sont volontairement très limitées (20 participantes maximum). Réservez dès à présent ! .

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

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English :

L’événement Brunch des sirènes Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44