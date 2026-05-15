Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Rdv devant la Chapelle Le Pouliguen
Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Rdv devant la Chapelle Le Pouliguen mercredi 8 juillet 2026.
Le Pouliguen
Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne
Rdv devant la Chapelle Place Monseigneur Freppel Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvrez la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau. .
Rdv devant la Chapelle Place Monseigneur Freppel Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 24 65 63 gigiguillas@wanadoo.fr
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L’événement Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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