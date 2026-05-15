Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Rdv devant la Chapelle Le Pouliguen

Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Rdv devant la Chapelle Le Pouliguen mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rdv devant la Chapelle

Adresse : Place Monseigneur Freppel

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Pouliguen

Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne

Rdv devant la Chapelle Place Monseigneur Freppel Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau.    .

Rdv devant la Chapelle Place Monseigneur Freppel Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 24 65 63  gigiguillas@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée La chapelle Saint-Julien-Saint-Anne Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)