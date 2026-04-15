Concert avec le groupe « LEOPARD CAFE », Bois du Pouliguen, Le pouliguen

Concert avec le groupe « LEOPARD CAFE » Mardi 18 août, 21h00 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique

Emplacement: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

« LEOPARD CAFÉ » est un groupe composé de 4 musiciens professionnels proposant un concert live dynamique et entrainant, un spectacle pop/rock basé sur un répertoire de chansons cultes. Une sélection soignée, tirée des plus grands tubes français et internationaux, axée sur les années 80.

Réservez votre place pour bénéficier d’une chaise aux premiers rangs sur le site du comité municipal des fêtes ou par téléphone.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne.

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« LEOPARD CAFÉ » est un groupe composé de 4 musiciens professionnels proposant un concert live dynamique et entrainant, un spectacle pop/rock basé sur un répertoire de chansons cultes. Une sélecti… CULTURE FAMILLE