Concert avec le groupe LEOPARD CAFE Rue Pierre 1 er de Serbie Le Pouliguen

Concert avec le groupe LEOPARD CAFE

Rue Pierre 1 er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

LEOPARD CAFÉ est un groupe composé de 4 musiciens professionnels proposant un concert live dynamique et entrainant, un spectacle pop/rock basé sur un répertoire de chansons cultes. Une sélection soignée, tirée des plus grands tubes français et internationaux, axée sur les années 80.

Réservez votre place pour bénéficier d’une chaise aux premiers rangs sur le site du comité municipal des fêtes ou par téléphone.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne. .

Rue Pierre 1 er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert avec le groupe LEOPARD CAFE Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44