Soirée blanche BRUN’oSAX et les Steevans, Jardin de l’hôtel de ville côté mer 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Soirée blanche BRUN’oSAX et les Steevans Dimanche 9 août, 18h30 Jardin de l’hôtel de ville côté mer 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Repas: 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T18:30:00+02:00 – 2026-08-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T18:30:00+02:00 – 2026-08-09T21:00:00+02:00

Entre électro-pop énergique et groove organique, le groupe « STEVANS » enflamme les scènes du monde entier avec un son unique, dans l’esprit de Michael Jackson, Imagine Dragons et Coldplay. (Voix – guitares). Aux côtés de « BRUN’oSAX », saxophoniste, classique & jazz, flamboyant et maître de l’improvisation, ces deux formations promettent un show vibrant et inoubliable. Comme son nom l’indique, venez tout de blanc vêtu….

Le nombre de places est limité.

Plusieurs possiblités s’offrent à vous pour réserver :

par CB : https://ypl.me/QLa/t

sur le site du Comité Municipal des Fêtes

par chèque à adresser à CMDF – 17 rue Jules Benoît -44510 Le Pouliguen

à la permanence : jeudi 23/07 et mardi 04/08 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Général Leclerc au Pouliguen.

Au menu : assiette terre ou mer et fromages avec 1 verre inclus (vin, eau ou boisson sans alcool) – Supplément : Assiette de 8 huîtres (10 €) ; Dessert panaché de mignardises (6 €) ; glace (3 €) et carte des vins.

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