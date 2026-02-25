Fête du printemps – Kermesse, Bois du Pouliguen, Le pouliguen
Fête du printemps – Kermesse, Bois du Pouliguen, Le pouliguen samedi 6 juin 2026.
Fête du printemps – Kermesse Samedi 6 juin, 14h30 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique
Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:30:00+02:00
Nombreux stands : tir à la corde, jeux d’adresse (boules et palet), jeux de précision (foot, basket, tennis de table) et jeux en bois.
Soirée festive garantie !
Bois du Pouliguen Rue du Maréchal Foch 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 54 16 65 »}, {« type »: « email », « value »: « omcl510@orange.fr »}]
Nombreux stands : tir à la corde, jeux d’adresse (boules et palet), jeux de précision (foot, basket, tennis de table) et jeux en bois. Soirée festive garantie ! FAMILLE FETEFOIRE
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