Une tasse de ciné Cinéma PAX Le Pouliguen
Une tasse de ciné Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 25 juin 2026.
Le Pouliguen
Une tasse de ciné
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25 16:00:00
Date(s) :
2026-06-25
En partenariat avec le cinéma PAX, savourez Nous l’orchestre de Philippe Béziat et venez échangez à la Micro-Folie. .
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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L’événement Une tasse de ciné Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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