Le Pouliguen

Micro-visites

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-27

Laissez vous tenter par la collection Bretagne, accordant une place importante au patrimoine oral, et notamment au chant.

Découvrez la richesse de ces témoignages musicaux ! .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Micro-visites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44