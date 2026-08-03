Spectacle 111 vies Jardin de l’Hôtel de Ville côté mer Le Pouliguen
lundi 3 août 2026 · Jardin de l’Hôtel de Ville côté mer · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Spectacle 111 vies
Jardin de l’Hôtel de Ville côté mer 17 Rue Jules Benoît Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Une dédicace sans livre, 111 vies antérieures pour retomber sur ses pattes, la réincarnation pour s’accepter comme on est ; la dernière folie animale d’Erick Sanka est absurde et pleine d’humour.
111 vies aborde des sujets clivants avec légèreté pour nous inviter à prendre de la distance et privilégier l’essentiel.
A partir de 8 ans. .
Jardin de l’Hôtel de Ville côté mer 17 Rue Jules Benoît Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Spectacle 111 vies Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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