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AGENDA · Le Pouliguen

Atelier portrait Micro-Folie Le Pouliguen

samedi 8 août 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
8 rue Maréchal Joffre
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Atelier portrait

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Réalisez votre portrait en collage.   .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10  info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Atelier portrait Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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