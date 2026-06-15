Balades en calèche Quai Jules Sandeau Le Pouliguen
Balades en calèche Quai Jules Sandeau Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.
Le Pouliguen
Balades en calèche
Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23
La ville du Pouliguen vous propose des balades en calèche pour découvrir le Pouliguen sous un autre angle, au départ du Petit Bassin. .
Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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L’événement Balades en calèche Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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