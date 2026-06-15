Balades en calèche Quai Jules Sandeau Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.

Le Pouliguen

Balades en calèche

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23

La ville du Pouliguen vous propose des balades en calèche pour découvrir le Pouliguen sous un autre angle, au départ du Petit Bassin. .

Quai Jules Sandeau Petit Bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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L’événement Balades en calèche Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44