Stage de couture Le Pouliguen lundi 20 juillet 2026.

Le Pouliguen

Stage de couture

7 rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Réservez dès à présent votre stage de couture afin de pouvoir fabriquer ta trousse ou ton chouchou ! .

7 rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03

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English :

L’événement Stage de couture Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44