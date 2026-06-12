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Soirée Moules et Saucisses Frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

Soirée Moules et Saucisses Frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Rue Pierre 1er de Serbie

Adresse : Bois du Pouliguen

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Pouliguen

Soirée Moules et Saucisses Frites

Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !

Organisée par l’Association La Fête Bretonne Ar Poulligwenn

Rendes-vous dans le bois du Pouliguen !   .

Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 59 22 37  fetebretonne@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Moules et Saucisses Frites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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