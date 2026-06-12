Soirée Moules et Saucisses Frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen
Soirée Moules et Saucisses Frites Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen mardi 21 juillet 2026.
Le Pouliguen
Soirée Moules et Saucisses Frites
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !
Organisée par l’Association La Fête Bretonne Ar Poulligwenn
Rendes-vous dans le bois du Pouliguen ! .
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 59 22 37 fetebretonne@gmail.com
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L’événement Soirée Moules et Saucisses Frites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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