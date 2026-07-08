Atelier de fabrication de cartes postales Micro-Folie Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Atelier de fabrication de cartes postales

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-08-01

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Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Atelier de fabrication de cartes postales Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44