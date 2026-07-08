AGENDA · Le Pouliguen
Atelier de fabrication de cartes postales Micro-Folie Le Pouliguen
samedi 1 août 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Atelier de fabrication de cartes postales
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
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Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Atelier de fabrication de cartes postales Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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