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AGENDA · Le Pouliguen

Exposition Pierrick Buisson PACOM Atelier-galerie Le Pouliguen

mardi 21 juillet 2026 · Atelier-galerie · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Atelier-galerie
Adresse
11 rue du Général Leclerc
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Exposition Pierrick Buisson PACOM

Atelier-galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27

Admirez les oeuvres de Pierrick BUISSON, sculpteur-métal dans sa nouvelle exposition PACOM .   .

Atelier-galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Exposition Pierrick Buisson PACOM Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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