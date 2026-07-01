Exposition Pierrick Buisson PACOM Atelier-galerie Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Exposition Pierrick Buisson PACOM

Atelier-galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27

Admirez les oeuvres de Pierrick BUISSON, sculpteur-métal dans sa nouvelle exposition PACOM . .

Atelier-galerie 11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement Exposition Pierrick Buisson PACOM Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44