Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Jardin de l’EHPAD André Rochefort Le Pouliguen
Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Jardin de l’EHPAD André Rochefort Le Pouliguen lundi 20 juillet 2026.
Le Pouliguen
Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ
Jardin de l’EHPAD André Rochefort 10 boulevard de Civanam Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-20
“PIERRICK”, accordéoniste-chanteur, et “RENÉ”, talabardeur, vous donnent rendez-vous pour un moment musical tout en douceur, placé sous le signe du partage, des souvenirs et de la bonne humeur.
Autour des musiques bretonnes, musette et rétro, profitez d’une ambiance chaleureuse accompagnée d’un espace de rencontres et de petites dégustations (payantes). .
Jardin de l’EHPAD André Rochefort 10 boulevard de Civanam Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Exposition: My life my party, La Graffiti Compagnie, Le pouliguen 13 mai 2026
- Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen 13 mai 2026
- Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Salle Le Foyer Le Pouliguen 16 mai 2026
- Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen 16 mai 2026
- Pêche à pied : la vie en bord de mer, Avenue de Pierre Plate, Le Pouliguen 16 mai 2026