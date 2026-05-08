Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Jardin de l’EHPAD André Rochefort Le Pouliguen

Le Pouliguen

Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ

Jardin de l’EHPAD André Rochefort 10 boulevard de Civanam Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

“PIERRICK”, accordéoniste-chanteur, et “RENÉ”, talabardeur, vous donnent rendez-vous pour un moment musical tout en douceur, placé sous le signe du partage, des souvenirs et de la bonne humeur.

Autour des musiques bretonnes, musette et rétro, profitez d’une ambiance chaleureuse accompagnée d’un espace de rencontres et de petites dégustations (payantes). .

Jardin de l’EHPAD André Rochefort 10 boulevard de Civanam Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

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L’événement Instant musical avec le duo PIERRICK & RENÉ Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44