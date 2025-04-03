Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen Le Pouliguen
Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.
Le Pouliguen
Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen
27 rue du général de gaulle Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Venez découvrir la rétrospective du travail du street artiste animalier Mosko, figure emblématique de l’art urbain. .
27 rue du général de gaulle Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
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English :
L’événement Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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