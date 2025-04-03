Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen Le Pouliguen vendredi 10 juillet 2026.

Le Pouliguen

Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen

27 rue du général de gaulle Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Venez découvrir la rétrospective du travail du street artiste animalier Mosko, figure emblématique de l’art urbain. .

27 rue du général de gaulle Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr

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English :

L’événement Exposition Mosko retrosolo show Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44