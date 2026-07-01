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AGENDA · Mours-Saint-Eusèbe

Apéro géant des copains avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

vendredi 31 juillet 2026 · avenue Dauphiné Provence · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
avenue Dauphiné Provence
Adresse
My Beers Mours
Ville
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Département
Drôme
Tarif

Mours-Saint-Eusèbe

Apéro géant des copains

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

les My Beers vous donnent rendez-vous pour l’é éa une grande soirée conviviale organisée simultanément dans tout le réseau My Beers en France.
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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15  contact@mybeers.fr

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English :

My Beers invites you to join us for the %E9 %E9a: a big, fun-filled evening taking place simultaneously across the entire My Beers network in France.

L’événement Apéro géant des copains Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-07-21 par Valence Romans Tourisme