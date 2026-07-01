Apéro géant des copains avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
vendredi 31 juillet 2026 · avenue Dauphiné Provence · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Apéro géant des copains
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
les My Beers vous donnent rendez-vous pour l’é éa une grande soirée conviviale organisée simultanément dans tout le réseau My Beers en France.
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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
My Beers invites you to join us for the %E9 %E9a: a big, fun-filled evening taking place simultaneously across the entire My Beers network in France.
L’événement Apéro géant des copains Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-07-21 par Valence Romans Tourisme