Logelheim

Apéro géant

36 Grand rue Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

On sort les guirlandes, les jeux et la bonne humeur !

Le Bar et l’Épicerie S’Dorf Gschaft vous donne rendez-vous pour un Apéro Géant.

Food truck, bar, musique avec DJ Noa, jeux et ambiance d’été au programme. 0 .

36 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 7 65 87 62 06

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English :

L’événement Apéro géant Logelheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach