Apéro géant Logelheim
Apéro géant Logelheim samedi 4 juillet 2026.
Logelheim
Apéro géant
36 Grand rue Logelheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
On sort les guirlandes, les jeux et la bonne humeur !
Le Bar et l’Épicerie S’Dorf Gschaft vous donne rendez-vous pour un Apéro Géant.
Food truck, bar, musique avec DJ Noa, jeux et ambiance d’été au programme. 0 .
36 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 7 65 87 62 06
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English :
L’événement Apéro géant Logelheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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