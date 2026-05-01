Apéro gourmand au domaine Beiner Bourgheim
Apéro gourmand au domaine Beiner Bourgheim vendredi 29 mai 2026.
Bourgheim
Apéro gourmand au domaine Beiner
21 rue de Benfeld Bourgheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-17
Venez partager une expérience conviviale et savoureuse autour de surprenants accords mets-vins mettant en valeur les produits locaux et bio.
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Le 29 mai, apéro gourmand ambulatoire dans les vignes. Le 12 et le 26 juin, menus végétariens; et enfin le 10 et le 17 juillet: thème surprise au domaine. Le 26 juin et le 10 juillet, l’animation musicale sera animée par le BrassiK Quintet, au son des cuivres. .
21 rue de Benfeld Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 22 59 info@vins-beiner.com
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English :
Come and share a convivial and tasty experience around surprising food and wine pairings featuring local and organic products.
L’événement Apéro gourmand au domaine Beiner Bourgheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Barr
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