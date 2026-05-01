Bourgheim

Apéro gourmand au domaine Beiner

21 rue de Benfeld Bourgheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-17

Venez partager une expérience conviviale et savoureuse autour de surprenants accords mets-vins mettant en valeur les produits locaux et bio.

Venez partager avec nous

Le 29 mai, apéro gourmand ambulatoire dans les vignes. Le 12 et le 26 juin, menus végétariens; et enfin le 10 et le 17 juillet: thème surprise au domaine. Le 26 juin et le 10 juillet, l’animation musicale sera animée par le BrassiK Quintet, au son des cuivres. .

21 rue de Benfeld Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 22 59 info@vins-beiner.com

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English :

Come and share a convivial and tasty experience around surprising food and wine pairings featuring local and organic products.

L’événement Apéro gourmand au domaine Beiner Bourgheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Barr