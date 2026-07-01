Informations pratiques

Mittelwihr

Apéro gourmand au domaine Greiner-Schleret

22 rue de Riquewihr Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-01

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Boire du vin oui, modérément, encore mieux ! Déguster au domaine permet de remettre le vin dans son contexte, de mieux comprendre d’où il vient et pourquoi on l’aime tant.

Jacques et Delphine sont heureux de vous accueillir pour une soirée conviviale et décontractée. A cette occasion vous serons proposé une visite de cave suivie d’un apéro gourmand avec des accords mets et vins spécialement sélectionnés par Jacques et Delphine. .

22 rue de Riquewihr Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 92 67 vins@greiner-schleret.com

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English :

An evening to exchange ideas, taste food and wine pairings and discover the job of an independent winegrower.

L’événement Apéro gourmand au domaine Greiner-Schleret Mittelwihr a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr