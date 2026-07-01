Apéro guinguette Place de l’église Alligny-Cosne

Informations pratiques

Alligny-Cosne

Apéro guinguette

Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

C’est le retour de l’apéro guinguette à Alligny, avec

– un marché nocturne avec créateurs et producteurs locaux

– de la restauration et planches apéro

– des gourmandises pour les plus gourmands

– des jeux pour les enfants

– une ambiance musicale pour les petits comme les grands

Et surtout, un moment de partage, de convivialité et de bonne humeur !

Alors réunissez vos amis, votre famille, vos voisins et venez profiter d’une belle soirée d’été sous les guirlandes de la Guinguette. .

Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com

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English : Apéro guinguette

L’événement Apéro guinguette Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire