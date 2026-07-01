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AGENDA · Alligny-Cosne

Apéro guinguette Place de l’église Alligny-Cosne

samedi 25 juillet 2026 · Place de l'église · Alligny-Cosne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Le bourg
Ville
58200 Alligny-Cosne
Département
Nièvre
Tarif

Alligny-Cosne

Apéro guinguette

Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

C’est le retour de l’apéro guinguette à Alligny, avec
– un marché nocturne avec créateurs et producteurs locaux
– de la restauration et planches apéro
– des gourmandises pour les plus gourmands
– des jeux pour les enfants
– une ambiance musicale pour les petits comme les grands
Et surtout, un moment de partage, de convivialité et de bonne humeur !
Alors réunissez vos amis, votre famille, vos voisins et venez profiter d’une belle soirée d’été sous les guirlandes de la Guinguette.   .

Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   allignyenfete@gmail.com

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English : Apéro guinguette

L’événement Apéro guinguette Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire