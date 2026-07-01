Apéro guinguette Place de l’église Alligny-Cosne
samedi 25 juillet 2026 · Place de l'église · Alligny-Cosne
Informations pratiques
Alligny-Cosne
Apéro guinguette
Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
C’est le retour de l’apéro guinguette à Alligny, avec
– un marché nocturne avec créateurs et producteurs locaux
– de la restauration et planches apéro
– des gourmandises pour les plus gourmands
– des jeux pour les enfants
– une ambiance musicale pour les petits comme les grands
Et surtout, un moment de partage, de convivialité et de bonne humeur !
Alors réunissez vos amis, votre famille, vos voisins et venez profiter d’une belle soirée d’été sous les guirlandes de la Guinguette. .
Place de l’église Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com
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English : Apéro guinguette
L’événement Apéro guinguette Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire