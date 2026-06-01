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Apéro Guinguette de la Villa Montauville Lieu dit de l’Embusade Montauville

Apéro Guinguette de la Villa Montauville Lieu dit de l’Embusade Montauville vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Lieu dit de l'Embusade

Adresse : La Villa Montauville

Ville : 54700 Montauville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Montauville

Apéro Guinguette de la Villa Montauville

Lieu dit de l’Embusade La Villa Montauville Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le centre de Pont-à-Mousson regorge de superbes bars, mais si vous cherchez un cadre 100% nature, la Villa Montauville propose la seule guinguette champêtre de secteur pour cette soirée.

Venez décompresser au milieu de notre magnifique parc arboré, sous les lampions, face à un splendide coucher de soleil.

Au programme
Le calme d’un grand parc arboré d’exception
Une ambiance guinguette chaleureuse et décontractée
De délicieuses planches apéritives locales (uniquement sur réservation par e-mail à contact@domainedelavilla.fr)Tout public
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Lieu dit de l’Embusade La Villa Montauville Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est   contact@domainedelavilla.fr

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English :

The center of Pont-à-Mousson is full of great bars, but if you’re looking for a setting surrounded by nature, Villa Montauville offers the only rustic open-air café in the area for this evening.

Come unwind in the heart of our magnificent wooded park, under the lanterns, facing a splendid sunset.

What to expect:
The tranquility of an exceptional, expansive wooded park
A warm and relaxed open-air café atmosphere
Delicious local appetizer platters (by reservation only via email at contact@domainedelavilla.fr)

L’événement Apéro Guinguette de la Villa Montauville Montauville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON