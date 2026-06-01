Apéro Guinguette de la Villa Montauville Lieu dit de l’Embusade Montauville vendredi 26 juin 2026.

Montauville

Apéro Guinguette de la Villa Montauville

Lieu dit de l’Embusade La Villa Montauville Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le centre de Pont-à-Mousson regorge de superbes bars, mais si vous cherchez un cadre 100% nature, la Villa Montauville propose la seule guinguette champêtre de secteur pour cette soirée.

Venez décompresser au milieu de notre magnifique parc arboré, sous les lampions, face à un splendide coucher de soleil.

Au programme

Le calme d’un grand parc arboré d’exception

Une ambiance guinguette chaleureuse et décontractée

De délicieuses planches apéritives locales (uniquement sur réservation par e-mail à contact@domainedelavilla.fr)Tout public

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Lieu dit de l’Embusade La Villa Montauville Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@domainedelavilla.fr

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English :

The center of Pont-à-Mousson is full of great bars, but if you’re looking for a setting surrounded by nature, Villa Montauville offers the only rustic open-air café in the area for this evening.

Come unwind in the heart of our magnificent wooded park, under the lanterns, facing a splendid sunset.

What to expect:

The tranquility of an exceptional, expansive wooded park

A warm and relaxed open-air café atmosphere

Delicious local appetizer platters (by reservation only via email at contact@domainedelavilla.fr)

L’événement Apéro Guinguette de la Villa Montauville Montauville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON