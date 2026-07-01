Informations pratiques

Husseren-Wesserling

APERO GUINGUETTE

37 Grand Rue Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

Guinguette, musique, dance et petite restauration

5ème édition de la Guinguette avec 2 groupes PASSARELLA (musique latino et variétés françaises) et K ‘DANS’C (marches, valses, rock, madison…).

Une restauration sera assurée par l’association Vollgaz Team (saucisses, frites, boissons) et le SAI FOOD TRUCK cuisine japonaise (légumes, viandes, poissons) 0 .

37 Grand Rue Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 51 61 33 ousaidene@yahoo.fr

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English :

Guinguette, music, dance and snacks

L’événement APERO GUINGUETTE Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin