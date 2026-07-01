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AGENDA · Husseren-Wesserling

APERO GUINGUETTE Husseren-Wesserling

samedi 29 août 2026 · Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
37 Grand Rue
Ville
68470 Husseren-Wesserling
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Husseren-Wesserling

APERO GUINGUETTE

37 Grand Rue Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :
2026-08-29

Guinguette, musique, dance et petite restauration
5ème édition de la Guinguette avec 2 groupes PASSARELLA (musique latino et variétés françaises) et K ‘DANS’C (marches, valses, rock, madison…).
Une restauration sera assurée par l’association Vollgaz Team (saucisses, frites, boissons) et le SAI FOOD TRUCK cuisine japonaise (légumes, viandes, poissons) 0  .

37 Grand Rue Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 51 61 33  ousaidene@yahoo.fr

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English :

Guinguette, music, dance and snacks

L’événement APERO GUINGUETTE Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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