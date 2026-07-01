APERO GUINGUETTE Husseren-Wesserling
samedi 29 août 2026 · Husseren-Wesserling
Informations pratiques
Husseren-Wesserling
APERO GUINGUETTE
37 Grand Rue Husseren-Wesserling Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00
Date(s) :
2026-08-29
Guinguette, musique, dance et petite restauration
5ème édition de la Guinguette avec 2 groupes PASSARELLA (musique latino et variétés françaises) et K ‘DANS’C (marches, valses, rock, madison…).
Une restauration sera assurée par l’association Vollgaz Team (saucisses, frites, boissons) et le SAI FOOD TRUCK cuisine japonaise (légumes, viandes, poissons) 0 .
37 Grand Rue Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 51 61 33 ousaidene@yahoo.fr
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English :
Guinguette, music, dance and snacks
L’événement APERO GUINGUETTE Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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