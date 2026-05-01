Concert à la Chapelle du Parc de Wesserling Husseren-Wesserling

Husseren-Wesserling

Concert à la Chapelle du Parc de Wesserling

rue du parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Alors que l’été se profile, la Chapelle du Parc de Wesserling ouvre ses portes pour ce 1er concert avec Denis MONHARDT, titulaire de l’orgue de l’église protestante de Munster. Son programme romantique fera la part belle à JS. Bach, F. Mendelssohn, L. Vierne, GA. Merkel, M. Dupré ou encore A. Schweitzer.

Alors que l’été se profile, la Chapelle du Parc de Wesserling ouvre ses portes pour ce 1er concert qui se déroulera dimanche 24 mai à 17h.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Denis MONHARDT, titulaire de l’orgue de l’église protestante de Munster.

Au clavier de l’orgue Walcker, son programme romantique fera la part belle à JS. Bach, F. Mendelssohn, L. Vierne, GA. Merkel, M. Dupré ou encore A. Schweitzer.

Denis Monhardt a débuté l’orgue avec Martin Haeberlé, ancien titulaire des orgues de Munster et proche d’Albert Schweitzer.

Parallèlement à ses études à Strasbourg, Denis Monhardt a poursuivi l’orgue, avec André Stricker et Jean-Daniel Weber.

Il a été nommé titulaire de l’orgue de l’église protestante de Munster en 1975. Sous son impulsion, cet instrument a été entièrement reconstruit en 1984-85 par la manufacture Muhleisen ; depuis, Denis Monhardt, président et fondateur des Amis des orgues, s’emploie à créer une vie musicale autour de cet instrument remarquable de 39 jeux sur 3 claviers et pédalier, entièrement mécanique qui a déjà accueilli nombre de solistes internationaux.

Attaché au sens liturgique, Denis Monhardt s’intéresse aussi avec passion à la facture instrumentale et a pris comme principe d’adapter tout concert à la fois à la composition de l’instrument ainsi qu’au temps de l’année ecclésiale.

Il a eu l’occasion de se produire seul ou avec des solistes instrumentaux ou vocaux lors de différentes manifestations en Alsace mais aussi en Allemagne et , bien sûr, dans le quotidien d’un organiste de paroisse et ses multiples casuels.

Une chaleureuse invitation à toutes et à tous pour un moment de grande musicalité ! 0 .

rue du parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08 info@parc-wesserling.fr

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English :

With summer just around the corner, the Chapelle du Parc de Wesserling opens its doors for this 1st concert featuring Denis MONHARDT, organist at the Protestant church in Munster. His romantic program will feature JS. Bach, F. Mendelssohn, L. Vierne, GA. Merkel, M. Dupré and A. Schweitzer.

L’événement Concert à la Chapelle du Parc de Wesserling Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin