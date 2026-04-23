Ateliers ouverts Husseren-Wesserling
Ateliers ouverts Husseren-Wesserling samedi 30 mai 2026.
Husseren-Wesserling
Ateliers ouverts
rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ateliers Ouverts 2026 Haut-Rhin et Bâle de 10h30 à 18h, ouverture de l’atelier de l’artiste Dominique BOURGOIS avec l’association Accelerateur de Particules
Ateliers Ouverts 2026 Haut-Rhin et Bâle de 10h30 à 18h, ouverture de l’atelier de l’artiste Dominique BOURGOIS avec l’association Accelerateur de Particules 0 .
rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 18 61 44
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English :
Ateliers Ouverts 2026 Haut-Rhin and Basel from 10:30 am to 6 pm, opening of the studio of artist Dominique BOURGOIS with the association Accelerateur de Particules
L’événement Ateliers ouverts Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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