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Portes ouvertes Husseren-Wesserling

Portes ouvertes Husseren-Wesserling samedi 30 mai 2026.

Adresse : 23 rue du Parc

Ville : 68470 Husseren-Wesserling

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Husseren-Wesserling

Portes ouvertes

23 rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vous pourrez essayer différents instruments et découvrir l’ambiance de l’école dans un moment convivial et ouvert à tous.
L’EMHT ouvre ses portes le 30 mai 2026 ! Venez découvrir l’école, essayer des instruments avec les professeurs et vous découvrir une nouvelle passion. 0  .

23 rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 68 84 84  ecoledemusique@emht.fr

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English :

You can try out different instruments and discover the school?s atmosphere in a friendly atmosphere open to all.

L’événement Portes ouvertes Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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