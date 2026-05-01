Husseren-Wesserling

Portes ouvertes

23 rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous pourrez essayer différents instruments et découvrir l’ambiance de l’école dans un moment convivial et ouvert à tous.

L’EMHT ouvre ses portes le 30 mai 2026 ! Venez découvrir l’école, essayer des instruments avec les professeurs et vous découvrir une nouvelle passion. 0 .

23 rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 68 84 84 ecoledemusique@emht.fr

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English :

You can try out different instruments and discover the school?s atmosphere in a friendly atmosphere open to all.

L’événement Portes ouvertes Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin