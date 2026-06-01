Apéro guinguette spécial fête de la musique Route de Bouhy Alligny-Cosne

Alligny-Cosne

Apéro guinguette spécial fête de la musique

Route de Bouhy Place de l’église Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous sur la place en face de l’église pour cet apéro-guinguette pour la fête de la musique.

Au programme marché nocturne avec exposants créateurs et producteurs, jeux pour les enfants, ambiance musicale avec les Elégantes Rétro du Nivernais qui vont enflammer la piste de danse pendant le concert (chansons des années 50 à nos jours), défilé en tenue des années 50, buvette et restauration avec planches apéro de produits locaux.

Ambiance guinguette, danse, swing et bonne humeur rythmeront cet événement festif où chacun est invité à jouer le jeu du vintage ! Messieurs, sortez les bretelles et les chapeaux, mesdames, faites tourner les jupes et les robes rétro ! .

Route de Bouhy Place de l’église Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro guinguette spécial fête de la musique

L’événement Apéro guinguette spécial fête de la musique Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire