Informations pratiques

Beugnon-Thireuil

Apéro-jeux

Bibliothèque Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

En amont du FLIP, moment convivial autour du jeu. Apéro-jeux organisé pour

les petits et les grands. Chacun peut emporter un plat à partager, salé ou

sucré. Jeux en bois à l’extérieur .

Bibliothèque Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 59 25

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English : Apéro-jeux

L’événement Apéro-jeux Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine