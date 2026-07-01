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AGENDA · Beugnon-Thireuil

Apéro-jeux Beugnon-Thireuil

mardi 7 juillet 2026 · Beugnon-Thireuil

Apéro-jeux Beugnon-Thireuil

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
79130 Beugnon-Thireuil
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Beugnon-Thireuil

Apéro-jeux

Bibliothèque Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

En amont du FLIP, moment convivial autour du jeu. Apéro-jeux organisé pour
les petits et les grands. Chacun peut emporter un plat à partager, salé ou
sucré. Jeux en bois à l’extérieur   .

Bibliothèque Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 59 25 

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English : Apéro-jeux

L’événement Apéro-jeux Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine

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