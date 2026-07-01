AGENDA · Beugnon-Thireuil
Apéro-jeux Beugnon-Thireuil
mardi 7 juillet 2026 · Beugnon-Thireuil
Informations pratiques
Beugnon-Thireuil
Apéro-jeux
Bibliothèque Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
En amont du FLIP, moment convivial autour du jeu. Apéro-jeux organisé pour
les petits et les grands. Chacun peut emporter un plat à partager, salé ou
sucré. Jeux en bois à l’extérieur .
Bibliothèque Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 59 25
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English : Apéro-jeux
L’événement Apéro-jeux Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine
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