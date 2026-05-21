Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés Le Manège des Jeux Moncontour
Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés Le Manège des Jeux Moncontour vendredi 26 juin 2026.
Moncontour
Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Un avant-goût de vacances au Manège ! Ce soir, on sort les jeux de cartes et de dés les plus givrés de l’été. Des règles simples, du fun immédiat !
Sur réservation ! .
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96
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English :
L’événement Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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