Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés Le Manège des Jeux Moncontour

Moncontour

Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un avant-goût de vacances au Manège ! Ce soir, on sort les jeux de cartes et de dés les plus givrés de l’été. Des règles simples, du fun immédiat !

Sur réservation ! .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro-Jeux Cocktails de Cartes & Dés Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor