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Le Défi Casse-Tête Le Manège des Jeux Moncontour

Le Défi Casse-Tête Le Manège des Jeux Moncontour mardi 16 juin 2026.

Lieu : Le Manège des Jeux

Adresse : 12 Place de Penthièvre

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Moncontour

Le Défi Casse-Tête

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Un défi, un neurone, une solution ! Chaque mardi, venez tester votre logique sur le casse-tête du jour. Arriverez-vous à bout du niveau expert ?   .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96 

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English :

L’événement Le Défi Casse-Tête Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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