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Concert Margaret Tchatcheuse LE CONTRE-TEMPS Moncontour

Concert Margaret Tchatcheuse LE CONTRE-TEMPS Moncontour mardi 16 juin 2026.

Lieu : LE CONTRE-TEMPS

Adresse : 2 Rue de la Porte d'en Haut

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Moncontour

Concert Margaret Tchatcheuse

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Informations supplémentaires à venir.   .

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86 

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English :

L’événement Concert Margaret Tchatcheuse Moncontour a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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