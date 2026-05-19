Apéro jeux de société Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Apéro jeux de société

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Des bénévoles de L’Arbre apportent leurs jeux de société préférés pour vous les faire découvrir et jouer ensemble.

Il y en aura pour tous les goûts, pour les enfants, les adultes, des jeux d’ambiance ou de plateau.

Vous pouvez apporter les vôtre également.

Buvette et petite restauration sur place.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Apéro jeux de société

Volunteers from L’Arbre will be bringing along their favourite board games for you to discover and play together.

There’s something for everyone, from children to adults, from atmospheric games to board games.

You can bring your own too.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Apéro jeux de société Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom