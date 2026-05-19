Atelier Dans la tête d’une poule Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Atelier Dans la tête d’une poule

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:30:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Saviez-vous que les poules ont une vie sociale riche, des besoins spécifiques et même des émotions ?

Venez découvrir ces animaux étonnants lors d’un atelier ludique et éducatif, adapté aux petits comme aux grands

Observer, comprendre, interagir un moment pour se rapprocher de la nature.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Atelier Dans la tête d’une poule

Did you know that chickens have a rich social life, specific needs and even emotions?

Come and discover these amazing animals in a fun and educational workshop, suitable for young and old alike.

Observe, understand, interact: a moment to get closer to nature.

L’événement Atelier Dans la tête d’une poule Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom