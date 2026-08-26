Apéro Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Informations pratiques

Apéro Lab Jeudi 27 août, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne

Venez discuter projets et autres, autour d’un apéro (en mode auberge espagnole).

KAL