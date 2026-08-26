AGENDA · Concarneau
Apéro Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
jeudi 27 août 2026 · KAL - Konk Ar Lab · Concarneau
Informations pratiques
Apéro Lab Jeudi 27 août, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Don libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Venez discuter projets et autres, autour d’un apéro (en mode auberge espagnole).
KAL
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