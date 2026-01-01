Apéro Lecture

1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Un apéro convivial pour échanger autour de vos lectures et partager vos coups de cœur à Neuvy-Deux-Clochers.

Un moment chaleureux dédié aux échanges autour des livres et de la lecture.

Que vous soyez lecteur passionné, amateur occasionnel ou simplement curieux, cette rencontre est l’occasion idéale de partager vos coups de cœur, découvrir de nouvelles lectures et discuter dans une ambiance détendue. Autour d’un apéritif convivial, chacun est invité à apporter un petit quelque chose à grignoter ou à boire pour prolonger le plaisir de l’échange.

Ouvert à tous, cet apéro littéraire favorise la convivialité et le plaisir de se retrouver, dans un esprit de partage et de découverte culturelle. .

1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly aperitif to discuss your reading and share your favorites in Neuvy-Deux-Clochers.

L’événement Apéro Lecture Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BOURGES