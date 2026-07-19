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AGENDA · Le Minihic-sur-Rance

Apéro lu Place de l’Église Le Minihic-sur-Rance

vendredi 16 octobre 2026 · Place de l'Église · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Médiathèque
Ville
35870 Le Minihic-sur-Rance
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Minihic-sur-Rance

Apéro lu

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Séance de l’Apéro Lu avec l’association LIRE EN PARTAGE !   .

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17 

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English :

L’événement Apéro lu Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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