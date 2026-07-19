Apéro lu Place de l’Église Le Minihic-sur-Rance

vendredi 16 octobre 2026 · Place de l'Église · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Apéro lu

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Séance de l’Apéro Lu avec l’association LIRE EN PARTAGE ! .

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro lu Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme