Le Minihic-sur-Rance

Paddle Balade apéro

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Offrez-vous un moment unique avec une séance de paddle sur la Rance suivie d’un apéro.

Apportez votre apéro !

Organisé par Fauméa Stand Up Paddle.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. .

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

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English :

L’événement Paddle Balade apéro Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme