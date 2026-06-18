Paddle Balade apéro Le Minihic-sur-Rance
Paddle Balade apéro Le Minihic-sur-Rance mardi 11 août 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Paddle Balade apéro
Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
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Organisé par Fauméa Stand Up Paddle.
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. .
Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26
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English :
L’événement Paddle Balade apéro Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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