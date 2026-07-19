Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Le Minihic-sur-Rance

samedi 8 août 2026 · Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche

Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Parking du Cimetière Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez vous parking du cimetière (rue lieutenant Hervé Arthur) à 8h45 Départ randonnée 9h

Parcours 13 km, moyen

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .

Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Parking du Cimetière Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 80 63 62

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English :

L’événement Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme