Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Le Minihic-sur-Rance
samedi 8 août 2026 · Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche
Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Parking du Cimetière Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez vous parking du cimetière (rue lieutenant Hervé Arthur) à 8h45 Départ randonnée 9h
Parcours 13 km, moyen
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Rue du Sous-Lieutenant Hervé Arthur Parking du Cimetière Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 80 63 62
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English :
L’événement Randonnée au Minihic-sur-Rance / Langrolay-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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