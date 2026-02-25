Visite guidée Le Minihic-sur-Rance, une tradition maritime Grève de Garel Le Minihic-sur-Rance
Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
2026-08-06
Le Minihic, joyau des bords de Rance, a construit sa réputation autour de ses nombreux chantiers navals et de son savoir-faire unique. Véritable village de marins, la commune conserve en son cœur une tradition maritime bien ancrée.
Remontez le temps dans le quartier de La Landriais pour découvrir ses secrets !
Avec un guide, vous en apprendrez plus sur ce patrimoine pittoresque, où les maisons à perrons des marins, des charpentiers ou des artisans, côtoient les demeures de capitaine typiques de la région.
Durée 2 h.
Départ Grève de Garel, rue de la Rance. 35870 Le Minihic-sur-Rance.
Tarifs
– tarif plein 8 €
– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €
– moins de 7 ans* gratuit
* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.
Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.
Billets ni échangeables, ni remboursables. .
