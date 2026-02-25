Visite guidée Le Minihic-sur-Rance, une tradition maritime Grève de Garel Le Minihic-sur-Rance

Visite guidée Le Minihic-sur-Rance, une tradition maritime

Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Le Minihic, joyau des bords de Rance, a construit sa réputation autour de ses nombreux chantiers navals et de son savoir-faire unique. Véritable village de marins, la commune conserve en son cœur une tradition maritime bien ancrée.

Remontez le temps dans le quartier de La Landriais pour découvrir ses secrets !

Avec un guide, vous en apprendrez plus sur ce patrimoine pittoresque, où les maisons à perrons des marins, des charpentiers ou des artisans, côtoient les demeures de capitaine typiques de la région.

Durée 2 h.

Départ Grève de Garel, rue de la Rance. 35870 Le Minihic-sur-Rance.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Le Minihic-sur-Rance, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme