Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Le Minihic-sur-Rance
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Le Minihic-sur-Rance samedi 13 juin 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
Ferme du Rivage Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean au Minihic-sur-Rance organisé par le Comité des fêtes.
Restauration/buvette sur place à partir de 19 h.
Feu de la Saint-Jean à 23 h.
Gratuit. .
Ferme du Rivage Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65
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English :
L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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