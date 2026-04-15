Le Minihic-sur-Rance

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean

Ferme du Rivage Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean au Minihic-sur-Rance organisé par le Comité des fêtes.

Restauration/buvette sur place à partir de 19 h.

Feu de la Saint-Jean à 23 h.

Gratuit. .

Ferme du Rivage Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme