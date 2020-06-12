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Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence Salle Philippe de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance

Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence Salle Philippe de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle Philippe de Dieuleveult

Adresse : Rue du Pron

Ville : 35870 Le Minihic-sur-Rance

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Le Minihic-sur-Rance

Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence

Salle Philippe de Dieuleveult Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Embarquez pour la Fête de la Mer et des Littoraux animations, découvertes et esprit marin au rendez-vous !

AU PROGRAMME
– Du 10 au 12 juin
Exposition La Rance en immersion de 10h à 17h à la Salle de Dieuleveult.
Entrée gratuite
Proposée par Pierre Corbrion

– 12 juin à 20h
Conférence La Rance en immersion à la Salle de Dieuleveult
Entrée gratuite
Animée par Pierre Corbrion

-14 juin de 14h à 16h
Nettoyage de nos plages. Rendez-vous à la Grève de Garel.
Pensez à apporter gants, sacs et bonne humeur !

Venez nombreux célébrer et préserver ensemble notre patrimoine maritime et littoral   .

Salle Philippe de Dieuleveult Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15 

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English :

L’événement Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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