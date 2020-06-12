Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence Salle Philippe de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance

Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence

Salle Philippe de Dieuleveult Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Embarquez pour la Fête de la Mer et des Littoraux animations, découvertes et esprit marin au rendez-vous !

AU PROGRAMME

– Du 10 au 12 juin

Exposition La Rance en immersion de 10h à 17h à la Salle de Dieuleveult.

Entrée gratuite

Proposée par Pierre Corbrion

– 12 juin à 20h

Conférence La Rance en immersion à la Salle de Dieuleveult

Entrée gratuite

Animée par Pierre Corbrion

-14 juin de 14h à 16h

Nettoyage de nos plages. Rendez-vous à la Grève de Garel.

Pensez à apporter gants, sacs et bonne humeur !

Venez nombreux célébrer et préserver ensemble notre patrimoine maritime et littoral .

Salle Philippe de Dieuleveult Rue du Pron Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

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English :

L’événement Fête de la mer et des Littoraux 2026 Conférence Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme