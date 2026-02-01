Les contes du mercredi Place de l’Église Le Minihic-sur-Rance

Les contes du mercredi

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11 16:15:00

Date(s) :

2026-02-11

L’Ecume des Livres a le plaisir d’accueillir les enfants un mercredi par mois, pour lire des contes, ou en inventer.

Nous profiterons de cette séance des Contes du mercredi pour fêter la Chandeleur avec des crêpes!

De 14H30 à 15H25 pour les enfants de 6 à 10 ans.

De 15H30 à 16H15 pour les enfants de 3 à 5 ans.

Les enfants doivent être accompagnés. .

Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les contes du mercredi Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme