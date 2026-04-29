Apéro-Marché-Concert Place St Jean Baptiste Quinssaines
Apéro-Marché-Concert Place St Jean Baptiste Quinssaines vendredi 24 juillet 2026.
Quinssaines
Apéro-Marché-Concert
Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 02:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Apéro Marché avec Artisans, producteurs locaux et Food truck à partir de 18H.
Buvette tenue par l’association Cœur de Coursage.
Concert de gypsy grooving”.
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Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71 coeurdecoursage@gmail.com
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English :
Aperitif market with craftsmen, local producers and food truck from 6pm.
Refreshment bar run by the C?ur de Coursage association.
Gypsy grooving? concert.
L’événement Apéro-Marché-Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme