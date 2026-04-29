Apéro-Marché-Concert Place St Jean Baptiste Quinssaines

Quinssaines

Apéro-Marché-Concert

Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 02:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Apéro Marché avec Artisans, producteurs locaux et Food truck à partir de 18H.

Buvette tenue par l’association Cœur de Coursage.

Concert de gypsy grooving”.

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Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71 coeurdecoursage@gmail.com

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English :

Aperitif market with craftsmen, local producers and food truck from 6pm.

Refreshment bar run by the C?ur de Coursage association.

Gypsy grooving? concert.

L’événement Apéro-Marché-Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme