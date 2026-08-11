Informations pratiques

Saint-Pompain

Apéro marche et feu d’artifice

Centre-bourg Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par la municipalité. Marche de 8 km avec pauses apéritives (départ de 15h30 à 16h30, inscription 6€ par personne), arrivée au stade avec bol de soupe offert. Marché de producteurs locaux pour composer votre repas, café offert, animation en chansons par Jack Geay, feu d’artifice au stade vers 21h30. Bulletin d’inscription pour la marche à récupérer en mairie. .

Centre-bourg Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro marche et feu d’artifice

L’événement Apéro marche et feu d’artifice Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Val de Gâtine