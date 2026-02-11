Apéro Matz’ Matzenheim
vendredi 28 août 2026 · Matzenheim
Informations pratiques
Matzenheim
Apéro Matz’
place de l’église Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-08-28 2026-09-18
Les Apéro Matz’ reviennent pour animer la belle saison
6 soirées conviviales vous attendent autour d’un verre, dans une ambiance musicale et chaleureuse.
Chaque rendez-vous est organisé par une association du village, qui vous proposera une restauration différente à chaque date.
Venez partager un agréable moment entre amis, en famille ou entre voisins !
Les dates 2026
– 3 juillet Bibliothèque 18h30
– 28 août Donneurs de sang 18h30
– 18 septembre Paroisse 18h .
place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 mairie-matzenheim@wanadoo.fr
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English :
L’événement Apéro Matz’ Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried
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