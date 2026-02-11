Informations pratiques

Matzenheim

Apéro Matz’

place de l’église Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-28 2026-09-18

Les Apéro Matz’ reviennent pour animer la belle saison

6 soirées conviviales vous attendent autour d’un verre, dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Chaque rendez-vous est organisé par une association du village, qui vous proposera une restauration différente à chaque date.

Venez partager un agréable moment entre amis, en famille ou entre voisins !

Les dates 2026

– 3 juillet Bibliothèque 18h30

– 28 août Donneurs de sang 18h30

– 18 septembre Paroisse 18h .

place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 mairie-matzenheim@wanadoo.fr

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English :

L’événement Apéro Matz’ Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried