Pêche enduro 48h Matzenheim
Pêche enduro 48h Matzenheim vendredi 11 septembre 2026.
Pêche enduro 48h
Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Le classement se fera sur le poids total des prises de chaque équipe. .
Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 29 53 30 aappmamatzenheim@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pêche enduro 48h Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried