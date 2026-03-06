Pêche enduro 48h

Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le classement se fera sur le poids total des prises de chaque équipe. .

Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 29 53 30 aappmamatzenheim@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pêche enduro 48h Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried